Генменеджеры Единой лиги ВТБ назвали лучшего игрока и тренера в истории турнира

Генменеджеры команд Единой лиги ВТБ во время участия в анонимном опросе «Спорт-экспресса» поделились мнением о лучшем игроке и тренере в истории турнира.

Генменеджеры Единой лиги ВТБ назвали лучшего игрока и тренера в истории турнира
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В категории игроков большинство опрошенных отдали свой голос за разыгрывающего Алексея Шведа. За него проголосовали четыре генеральных менеджера. По три голоса получили Андрей Кириленко и Виктор Хряпа. Ещё по одному голосу досталось Никите Курбанову, Виталию Фридзону, Марио Хезонье и Джону Роберту Холдену.

Лучшим тренером в истории Единой лиги ВТБ был признан Этторе Мессина, возглавлявший ЦСКА. За него проголосовали пять генменеджеров. Четыре голоса получил его один экс-наставник армейцев, Димитрис Итудис. Георгиос Барцокас («Локомотив-Кубань», «Химки»), Зоран Лукич («Нижний Новгород») и Велимир Перасович (УНИКС) получили по одному голосу. Ещё два человека дать ответ затруднились.

Баскетбол
Велимир Перасович
Георгиос Барцокас
Роберт Холден
Димитрис Итудис
Никита Курбанов
Виктор Хряпа
Андрей Кириленко
Алексей Швед
Виталий Фридзон
ЦСКА
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