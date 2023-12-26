Генменеджеры Единой лиги ВТБ назвали лучшего игрока и тренера в истории турнира

Генменеджеры команд Единой лиги ВТБ во время участия в анонимном опросе «Спорт-экспресса» поделились мнением о лучшем игроке и тренере в истории турнира.

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В категории игроков большинство опрошенных отдали свой голос за разыгрывающего Алексея Шведа. За него проголосовали четыре генеральных менеджера. По три голоса получили Андрей Кириленко и Виктор Хряпа. Ещё по одному голосу досталось Никите Курбанову, Виталию Фридзону, Марио Хезонье и Джону Роберту Холдену.