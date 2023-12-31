Баскетболист Антонов считает, что уровень команд в Единой лиге ВТБ вырос

"Я думаю, средний уровень команд в чемпионате стал выше. Добавились "Уралмаш" и "Руна" на баскетбольной карте России. Я считаю, что это здорово, потому что у нас будет больше игр, на которые могут прийти больше зрителей, и тем самым у нас вырастет любовь к баскетболу", - сказал Антонов.