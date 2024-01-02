22 очка игрока сборной России помогли «Црвене Звезде» победить «Фенербахче»

22 очка игрока сборной России помогли «Црвене Звезде» победить в гостях «Фенербахче»
В Стамбуле (Турция) завершился матч регулярного сезона Евролиги, в котором местный «Фенербахче» неожиданно проиграл белградской «Црвене Звезде» (76:85).
Российский тяжёлый форвард гостей Джоэл Боломбой набрал в этой встрече 22 очка, став самым результативным игроком матча.
«Црвена Звезда» одержала седьмую победу в турнире, набрала 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице соревнования. В следующем матче в рамках Евролиги белградский клуб 4 января примет дома своих земляков из «Партизана».
«Фенербахче» потерпел восьмое поражение, остался с 20 очками и идёт седьмым. В ближайшей игре в Евролиге турецкий клуб 4 января примет дома тель-авивский «Маккаби».
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