В Красноярске пропал воспитанник молодежки ЦСКА Антон Петухов

20-летний баскетболист перестал выходить на связь, о его местоположении неизвестно.

Антон является воспитанником «Енисея» и ЦСКА. За столичный клуб он выступал с 2020 по 2023 год. В составе армейцев Петухов стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021).

Вместе с тренером дубля красно-синих Александром Герасимовым они вместе перебрались в «Барнаул» летом 2023 года. В текущем сезоне Суперлиги форвард провел шесть матчей.