Баскетболист "Барнаула" Антон Петухов упал с моста в Красноярске. Об этом сообщается в группе "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на заявление МВД России.

© Пресс-служба БК ЦСКА (Т.Макеева)

"При проведении комплекcа оперативно-розыcкных мероприятий cотрудниками уголовного розыcка ОП N10 МУ МВД Роccии "Краcноярcкое" по видеозапиcям было уcтановлено, что разыcкиваемый молодой человек упал в реку Ениcей c Октябрьcкого моcта", - говорится в сообщении.

Спортсмен пропал в ночь с 30 на 31 декабря. Он ушел из дома в районе 03:30 по местному времени и перестал выходить на связь.

Петухов - воспитанник баскетбольного клуба ЦСКА. За московский клуб он выступал с 2020 по 2023 год. Баскетболист стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021).