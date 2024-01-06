Владелец «Далласа» выплатит $ 35 млн сотрудникам в связи с продажей клуба

«В качестве благодарности за всю вашу тяжёлую работу, делающую «Даллас» удивительной организацией, каждый из вас получит бонус от меня и семей Адельсон и Дюмон. В общей сложности мы выплатим всем вам примерно $ 35 млн, плюс бонусы в размере $ 1 млн.



Для расчёта вашего бонуса мы использовали систему, учитывающую, как долго вы проработали в «Далласе». Вы получите свой бонус в самом ближайшем будущем.



Я рад продолжить нашу работу по превращению «Маверикс» в лучшую франшизу во всех видах спорта», – говорится в заявлении, которое было отправлено всем сотрудникам «Даллас Маверикс».