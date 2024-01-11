Эдвардс повторил достижение Леброна, Дончича, Брайанта, Макгрэди и Янниса в НБА

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда уступила в овертайме со счётом 120:127.

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Примечательно, что во время игры Эдвардс стал шестым игроком в истории лиги, которому удалось достичь отметки в 5000 набранных очков, 1000 собранных подборов и 1000 отданных результативных передач за карьеру до 22-летнего возраста.