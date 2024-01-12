Команда Дюранта впервые с 2018 года обыграла команду Леброна в НБА

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант впервые за пять лет одержал победу в матче Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его соперником являлся Леброн Джеймс, сообщает ESPN US.

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Как сообщается, сегодняшняя гостевая победа «Финикс Санз» над «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:109) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации стала для Дюранта первой над Джеймсом с 2018 года.