Врач пермской баскетбольной команды «Парма-М» спас человека в самолете

«Мы положили его к себе на сиденье, ноги подняли вверх. Девушки-стюардессы быстро принесли баллон с кислородом и тонометр, давление было 90/50. На фоне оксигенотерапии состояние пассажира начало улучшаться, давление поднялось до 100/60», — пишет 59.ru со ссылкой на Леонида Сиротина.