Против владельца БК «Нью-Йорк Никс» подан иск по обвинению в сексуальном насилии

По информации источника, женщина по имени Келли Крофт обвиняет владельца «Нью-Йорка» в принуждении к интимной близости, а также в том, что он подстроил её встречу с голливудским кинопродюсером Харви Вайнштейном , которого она обвиняет в изнасиловании.

По словам женщины, инцидент произошёл в 2013 году, когда она работала массажисткой во время концертного тура рок-группы Долана. На одном из сеансов массажа Долан пытался склонить Крофт к интимной связи. Позднее он обманом заманил её в номер отеля, где её изнасиловал Харви Вайнштейн, который уже отбывает тюремный срок за аналогичные обвинения.