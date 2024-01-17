L'One выступит на Матче звезд АСБ в Красноярске

L'One выступит на Матче звёзд АСБ в Красноярске
Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола пройдёт в Красноярске на «Арене.Север» второй год подряд. В программе – две шоу-игры, баскетбольные конкурсы, данк-контест, выступление хедлайнера и активности для зрителей.
Хедлайнером Матча звёзд выступит Леван Горозия, известный под псевдонимом L'ONE. Отметим, рэпер является уроженцем Красноярска и экс-капитаном юношеской сборной Якутии по баскетболу.
Также гостями мероприятия станут легенды отечественного баскетбола, а также ведущие баскетбольные функционеры и блогеры.
Спортивная часть Матча звёзд будет иметь свои фишки – при бросковом нарушении команда может запросить баскетбольный буллит (игру 1x1) вместо штрафных, а на определённых отрезках игры будет использоваться бонусный мяч, удваивающий набранные очки.
На конкурс по броскам сверху традиционно соберутся лучшие данкеры России и СНГ. Самый титулованный и медийный российский данкер Мирослав Елецкий впервые одержал победу на Матче звёзд только в прошлом сезоне и уже через неделю постарается защитить титул.