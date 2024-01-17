Сборная России по баскетболу назвала расширенный состав на февральский сбор

Сборная России по баскетболу огласила список игроков, которые примут участие в расширенном сборе национальной команды. В него вошли 24 баскетболиста. Сборы состоятся с 17 по 25 февраля.

Баскетболисты, которые примут участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, присоединятся к национальной команде после 18 февраля. Также сообщается, что в рамках сбора будет проведён товарищеский матч. Соперник пока не называется, а информация о дате и времени встречи появится позже.