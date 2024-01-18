Президент БК ЦСКА рассказал о будущем Курбанова в клубе

«Полагаю, что январь даст ответ на этот вопрос. Это беспрецедентный случай, и потому вопрос о будущем Никиты в ЦСКА мы обсудим внутри клуба, проконсультируемся со спонсорами и владельцами клуба и решим не позднее конца этого месяца. Постараемся не затягивать», – приводит слова Ватутина «Матч ТВ».