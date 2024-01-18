Баскетболиста ЦСКА дисквалифицировали за кокаин

В допинг-пробе спортсмена была найдена субстанция S6a (кокаин). Дисквалификация спортсмена будет отсчитываться с 10 января 2024 года с зачетом отбытого срока временного отстранения (20 октября 2023 года). 27 октября Курбанов приостановил карьеру. ТАСС

Вместе с ЦСКА Курбанов трижды побеждал в Евролиге, последний раз — в сезоне-2018/2019. Курбанов является 11-кратным чемпионом России (в том числе семь раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ). Отметим, что российский форвард армейцев признавался самым ценным игроком Единой лиги в 2019 году, когда в среднем за игру набирал 7,4 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 1,9 результативной передачи. Чемпионат.com