В БК ЦСКА отреагировали на наказание капитана Курбанова за кокаин

«ЦСКА всегда был и будет противником использования запрещённых веществ, осуждал все виды их применения. Ради любых целей. Кого бы это ни касалось. Мы оказали РУСАДА полное содействие в расследовании. До получения окончательного вердикта мы не имели права комментировать ситуацию и обсуждать возможные действия клуба. Сегодня мы, как и все, увидели официальный документ, и нам необходимо время, чтобы обсудить ситуацию внутри клуба, со спонсорами и учредителями, и потом принять взвешенное решение о будущем Никиты Курбанова в ЦСКА.



Никита наш товарищ. Ему сейчас непросто. Он сделал ошибку, подвёл клуб, партнёров по команде и болельщиков, это урок для всех баскетболистов и спортсменов в целом, мы его осуждаем, и за сделанное он получил заслуженное наказание. Но при этом отмечу, что Никита всю свою впечатляющую карьеру был и остаётся образцом отношения к делу. Все до единого тренеры ЦСКА были в восторге от работы с Курбановым. Уверен, что его имя со временем будет снова ассоциироваться с профессиональным отношением к делу и большими успехами», – приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.