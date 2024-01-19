Экс-игрок ЦСКА обновил личный рекорд по подборам в матче Евролиги

Экс-игрок московского ЦСКА Никола Милутинов, который сейчас выступает за греческий «Олимпиакос» обновил личный рекорд по подборам в матче 22-го тура Евролиги с израильским «Маккаби Тель-Авив».

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Во встрече, которая проходила 18 января, Милутинов оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и собрав 20 подборов. Тем самым 29-летний сербский центровой побил личный рекорд по подборам за профессиональную карьеру.

Отметим, что ранее Милутинову удавалось собрать 19 подборов во время того, когда баскетболист играл за ЦСКА в сезоне-2020/2021, в матче с итальянским «Миланом» в Евролиге.