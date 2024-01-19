Легионер УНИКСа рассказал, что заставило его переехать в Россию из Испании

«Я играл в Испании, в большом клубе, не получал практики. в УНИКС. Что заставило меня переехать в Россию и играть за УНИКС? В “Валенсии” было непросто: я травмировался, потом заболел, потом снова травмировался. Было очень тяжело вернуться в ритм — считай, я восстанавливаюсь два месяца, а потом что-то случается снова. Затем пришел новый тренер, который не видел меня в составе, а я хотел остаться на том же высоком уровне.



Здесь и появился УНИКС. Я знал, что это большая команда — это то, почему я сюда переехал: шанс поиграть в серьезном клубе на первых ролях, это возможность поработать с отличным тренерским штабом», – приводит слова Димитриевича «Вечерняя Казань».