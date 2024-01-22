Игроки, которые отказались от большого контракта в НБА и пожалели об этом

Эти парни отказались от огромных сумм в надежде получить ещё больше. Ошибка стоила им десятков миллионов!

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Переговоры о подписании какого бы то ни было контракта в НБА — дело деликатное, даже очень. Ведь когда дело касается финансов, все — команда, игрок, его агенты и даже семья — хотят оказаться в плюсе. Цена ошибки крайне высока, но порой бывает так, что баскетболисты в погоне за круглой суммой переоценивают собственную ценность на рынке обменов. В этом материале «Чемпионат» расскажет о пяти игроках, которые отказались от крупных контрактов и не получили второго шанса.

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Деннис Шрёдер

До того как подписать полностью гарантированный контракт на $ 25 млн с «Торонто», Деннис Шрёдер играл на минималке в «Лейкерс». Он пришёл в «Лос-Анджелес» ещё в 2020 году, но по окончании сезона-2020/2021 отказался от внушительного продления на $ 84 млн. Во всяком случае, так утверждали в СМИ.

Летом 2021-го появились первые сообщения о том, что «озёрники» были готовы выдать немецкому защитнику $ 83-84 млн на четыре года. Подробности контракта не разглашались: то есть он мог быть лишь частично гарантированным и по факту принести Шрёдеру гораздо меньшую сумму. Так или иначе, представители игрока посоветовали ему отклонить предложение.

Франшиза попыталась инициировать переговоры в феврале 2021-го, но в окружении баскетболиста решили подождать до межсезонья, где он должен был претендовать на $ 100-120 млн как свободный агент. Однако к лету «Лейкерс» уже не были заинтересованы в подписании долгосрочного соглашения и в итоге взяли на позицию разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

Это лишь одна из версий произошедшего — сам Деннис утверждал, что никакого 80-миллионного продления от «Лейкерс» вообще никогда не было:

«В конце концов, контракта никогда не было. Никогда не было контракта, я никогда ничего не отклонял… Это неправда. Вся эта ситуация с «Лейкерс» была немного странной. Именно поэтому я сказал: «Я буду играть здесь даже бесплатно». Просто, чтобы исправить ситуацию и направить всех в нужное русло. Конечно, было бы здорово подписать большой контракт и долгосрочное соглашение, и это остаётся моей целью».

Виктор Оладипо

Виктор Оладипо, который на данный момент играет за $ 9 млн в год в «Хьюстоне», в своё время отказался даже не от одного, а от двух больших продлений.

Первое предложение поступило от «Индианы», где он выступал с 2017-го, накануне сезона-2020/2021. По слухам, «Пэйсерс» были готовы закрыть глаза на историю травм защитника и выдать ему $ 112,9 млн на четыре года. Это максимум, на который он мог претендовать в рамках продления. Но если бы Оладипо вышел на рынок свободных агентов и подписал там новое соглашение, то мог получить на $ 26 млн больше — примерно $ 139 млн.

В итоге он принял решение покинуть «Индиану» и, будучи на истекающем контракте, отправился в «Хьюстон» как участник четырёхстороннего обмена, в результате которого Джеймс Харден оказался в «Бруклине». Выступая за «Рокетс», Оладипо отказался от ещё одного продления — на этот раз на два года и $ 45,2 млн. В команде не могли предложить ему больше, но не хотели отпускать защитника бесплатно. Так он оказался в «Майами», где отыграл всего четыре матча, после чего был вынужден перенести операцию на сухожилии квадрицепса, которое травмировал ещё в «Индиане».

В результате он всё же стал свободным агентом, но на тот момент существовала вероятность, что из-за травмы Оладипо целиком пропустит предстоящий сезон-2021/2022. Поэтому он был вынужден согласиться на ветеранский минимум, который ему выдали в «Хит» — $ 2,4 млн. Это на $ 110 млн меньше, чем игроку изначально предлагали в «Пэйсерс». Вот так!

Лэтрелл Спрюэлл

В начале нулевых Лэтрелл Спрюэлл был частью «Большого трио» «Миннесоты» вместе с Кевином Гарнеттом и Сэмом Касселлом. В сезоне-2003/2004 они были самой результативной связкой в НБА и добрались до финала Западной конференции. Однако уже через год карьера Спрюэлла, увы, подошла к концу из-за финансовых разногласий с «Тимбервулвз».

На тот момент Летрэлл вступал в последний сезон по контракту на $ 62 млн, который ему выдали в «Никс» за пять лет до этого. В заключительный год он должен был заработать $ 14,6 млн, а когда пришло время переговоров о продлении, в «Миннесоте» попытались сократить его зарплату вдвое. Франшиза предложила игроку $ 21 млн на три года, которые тот, в свою очередь, воспринял как оскорбление.

«Почему я должен помогать им выиграть титул? Они ничего не делают для меня. Я многим рискую. Мне нужно кормить семью», — сказал тогда Спрюэлл.

Что это за семья такая, которая «объедала» Лэтрелла на $ 7 млн в год — вопрос совершенно резонный. Именно поэтому поклонники НБА по сей день вспоминают эту цитату в шуточном контексте. Однако сам Спрюэлл тогда, судя по всему, отнюдь не шутил. Он отказал «Миннесоте», но в итоге провёл худший сезон в своей карьере, по окончании которого ему не предлагали больше, чем ветеранский минимум.

Когда 35-летний защитник остался без работы в чемпионате-2005/2006, его агент публично заявил, что тот предпочёл бы завершить карьеру, нежели играть на минимальном контракте. В итоге так и произошло. Несмотря на интерес со стороны нескольких команд, Спрюэлл больше не появлялся на площадке в НБА. Его профиль в социальных сетях гласит, что на сегодняшний день он занимается связями с общественностью в «Нью-Йорк Никс».

Нерленс Ноэль

На данный момент Нерленс Ноэль является свободным агентом и наверняка надеется, что какая-нибудь нуждающаяся в центровом команда подберёт его перед дедлайном обменов. Однако ещё несколько лет назад у него был реальный шанс получить внушительный контракт и стать частью развивающегося «Далласа».

Летом 2017 года Ноэль, будучи ограниченно свободным агентом, получил от «Маверикс» предложение на четыре года и $ 70 млн. Он отклонил его, рассчитывая получить максимальный контракт в обозримом будущем. Как такая мысль закралась в голову 22-летнего парня, который в среднем набирал по восемь очков и семь подборов, играя по 20 минут? Спасибо стоит сказать Ричу Полу.

Именно близкий друг Леброна Джеймса и основатель агентства Klutch Sports посоветовал Нерленсу отказаться от долгосрочной сделки с «Далласом», принять квалификационное предложение на $ 4,2 млн, а затем выйти на рынок свободных агентов, где Пол должен был найти ему максимальный контракт.

Ноэль так и поступил, но ни о каком максимальном контракте летом 2018 года речи и не шло. Он получил минималку на два года и $ 3,7 млн от «Оклахомы», а ещё сменил агента, параллельно подав на Рича Пола в суд. Их легальный конфликт был урегулирован только в январе 2023 года, причём не судом, а Профсоюзом игроков НБА.

После двух лет в «Тандер» Ноэлю выдали соглашение на три года и $ 27 млн в «Никс». Однако в сезоне-2021/2022 он начал испытывать проблемы со здоровьем, из-за чего летом 2022-го попал под зачистку платёжки в «Нью-Йорке» и был обменян в «Детройт». Оттуда его отчислили в дедлайн 2023-го. В последний раз центровой появлялся на площадке в составе «Бруклина», где год назад играл на десятидневном контракте.

Джеймс Харден

34-летний Джеймс Харден за всю карьеру в НБА заработал почти $ 339 млн. В один момент он даже был обладателем самого большого контракта в истории, подписав с «Хьюстоном» рекордное продление на $ 171 млн. Так почему же опытный защитник оказался в этом списке?

В 2020 году Харден отказался от ещё одного продления с «Рокетс», которое могло бы сделать его первым игроком в истории, получившим $ 50 млн за сезон (им недавно оказался Стефен Карри). В руководстве команды надеялись удержать звёздного разыгрывающего, предложив ему $ 103 млн на два года, но тот не собирался идти на компромисс. Джеймс настаивал на переходе в «Бруклин», где он должен был объединиться с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом в попытке завоевать трофей.

Из-за травм история «Большого трио» из «Нетс» не увенчалась успехом, и Харден был первой суперзвездой, отправившейся на выход, предварительно отказавшись от продления на три года и $ 161 млн. Вместо этого он надеялся получить $ 227 млн летом 2022-го — так, он мог стать первым в истории, кто заработает $ 60 млн за один сезон (теперь это будет Джейлен Браун).

Однако в итоге именитый защитник согласился на значительное снижение зарплаты, чтобы продолжить выступление в «Филадельфии» вместе с Джоэлом Эмбиидом. Но и с «Сиксерс» у него в итоге не сложилось: из-за конфликта с руководством Харден покинул команду летом 2023-го. Свой второй и заключительный год по контракту на $ 68,6 млн он проводит уже в «Клипперс».