Экс-игрок ЦСКА признан лучшим игроком 22-го тура Евролиги

Бывший баскетболист московского ЦСКА Никола Милутинов, который сейчас выступает за греческий «Олимпиакос», был признан Евролигой лучшим игроком 22-го тура европейского чемпионата.

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В матче с израильским «Маккаби Тель-Авив» сербский центровой набрал 20 очков и собрал 20 подборов, тем самым баскетболист оформил дабл-дабл.

При этом Милутинов установил личный рекорд за карьеру по количеству собранных подборов. Ранее баскетболисту удавалось набрать 19 подборов.