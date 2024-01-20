Экс-игрок ЦСКА признан лучшим игроком 22-го тура Евролиги
Бывший баскетболист московского ЦСКА Никола Милутинов, который сейчас выступает за греческий «Олимпиакос», был признан Евролигой лучшим игроком 22-го тура европейского чемпионата.
В матче с израильским «Маккаби Тель-Авив» сербский центровой набрал 20 очков и собрал 20 подборов, тем самым баскетболист оформил дабл-дабл.
При этом Милутинов установил личный рекорд за карьеру по количеству собранных подборов. Ранее баскетболисту удавалось набрать 19 подборов.
Напомним, «Олимпиакос» в итоге победил «Маккаби Тель-Авив» со счётом 89:72. Клуб из Греции на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги с 12 победами при 10 поражениях в регулярном чемпионате турнира.
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