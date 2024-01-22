Завершился второй этап отбора на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

СМИ определили вторых шесть игроков для участия в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ
Завершился второй этап отбора на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, в котором СМИ выбрали шесть игроков.
По итогам голосования СМИ были выбраны по три игрока в заднюю и переднюю линии.
Задняя линия:
Ненад Димитриевич, УНИКС; Томас Эртель, «Зенит»; Трент Фрейзер, «Зенит».
Передняя линия:
Девон Акун-Пёрселл, «Локомотив-Кубань»; Антон Астапкович, ЦСКА; Ройс Хэмм, «Астана».
Напомним, Матч всех звёзд состоится 18 февраля в Москве. Голосование за игроков проходит в три этапа: на первом учитываются голоса болельщиков, на втором — СМИ, а на третьем сама лига выберет ещё несколько игроков, которые получат уайлд-кард. В начале февраля главные тренеры звёздных команд — Эмил Райкович и Велимир Перасович — в прямом эфире проведут драфт, на котором выберут игроков из 24 баскетболистов.
По итогам первого этапа голосования болельщики выбрали шесть игроков. Ими оказались: Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), Октавиус Эллис («Уралмаш»), Би Джей Джонсон («Парма»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Антон Глазунов («Уралмаш»), Александр Платунов («Парма»).