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СМИ определили вторых шесть игроков для участия в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ

Завершился второй этап отбора на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, в котором СМИ выбрали шесть игроков.

Завершился второй этап отбора на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
© РИА Новости

По итогам голосования СМИ были выбраны по три игрока в заднюю и переднюю линии.

Задняя линия:

Ненад Димитриевич, УНИКС; Томас Эртель, «Зенит»; Трент Фрейзер, «Зенит».

Передняя линия:

Девон Акун-Пёрселл, «Локомотив-Кубань»; Антон Астапкович, ЦСКА; Ройс Хэмм, «Астана».

Напомним, Матч всех звёзд состоится 18 февраля в Москве. Голосование за игроков проходит в три этапа: на первом учитываются голоса болельщиков, на втором — СМИ, а на третьем сама лига выберет ещё несколько игроков, которые получат уайлд-кард. В начале февраля главные тренеры звёздных команд — Эмил Райкович и Велимир Перасович — в прямом эфире проведут драфт, на котором выберут игроков из 24 баскетболистов.

По итогам первого этапа голосования болельщики выбрали шесть игроков. Ими оказались: Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), Октавиус Эллис («Уралмаш»), Би Джей Джонсон («Парма»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Антон Глазунов («Уралмаш»), Александр Платунов («Парма»).

Баскетбол
Велимир Перасович
Антон Глазунов
Томас Эртель
Антон Астапкович
ЦСКА
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