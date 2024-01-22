Завершился второй этап отбора на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

По итогам голосования СМИ были выбраны по три игрока в заднюю и переднюю линии.

Напомним, Матч всех звёзд состоится 18 февраля в Москве. Голосование за игроков проходит в три этапа: на первом учитываются голоса болельщиков, на втором — СМИ, а на третьем сама лига выберет ещё несколько игроков, которые получат уайлд-кард. В начале февраля главные тренеры звёздных команд — Эмил Райкович и Велимир Перасович — в прямом эфире проведут драфт, на котором выберут игроков из 24 баскетболистов.