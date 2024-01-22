Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода

Олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

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После победы на Олимпиаде Поливода завершил карьеру из-за проблем со здоровьем, на тот момент ему было 25 лет. Позднее ему диагностировали синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

На данный момент в живых из олимпийской сборной СССР по баскетболу 1972 года остались Модестас Паулаускас и Иван Едешко.

Достижения Анатолия Поливоды:

олимпийский чемпион — 1972;

бронзовый призёр ОИ-1968;

чемпион мира — 1967;

чемпион Европы — 1967, 1969, 1971;

чемпион СССР — 1967;

серебряный призёр чемпионатов СССР — 1965, 1966;