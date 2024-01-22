Бывший игрок ЦСКА получил серьезную травму нелепым образом

Возвращаясь в оборону, Милутинов столкнулся с партнёром по команде Костасом Папаниколау, который пробегал мимо него. После этого серб схватился за лодыжку и долго лежал на паркете, изнемогая от боли. В конце концов, не без помощи врачей он покинул площадку.