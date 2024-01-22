Бывший игрок ЦСКА получил серьезную травму нелепым образом

Бывший игрок ЦСКА получил серьёзную травму нелепым образом
Бывший игрок московского ЦСКА Никола Милутинов, выступающий за греческий «Олимпиакос», получил травму в матче чемпионата Греции с «Панатинаикосом».
Возвращаясь в оборону, Милутинов столкнулся с партнёром по команде Костасом Папаниколау, который пробегал мимо него. После этого серб схватился за лодыжку и долго лежал на паркете, изнемогая от боли. В конце концов, не без помощи врачей он покинул площадку.
Напомним, Никола Милутинов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год.
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