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Бывший игрок ЦСКА получил серьёзную травму нелепым образом

Бывший игрок московского ЦСКА Никола Милутинов, выступающий за греческий «Олимпиакос», получил травму в матче чемпионата Греции с «Панатинаикосом».

Бывший игрок ЦСКА получил серьезную травму нелепым образом
© РИА Новости

Возвращаясь в оборону, Милутинов столкнулся с партнёром по команде Костасом Папаниколау, который пробегал мимо него. После этого серб схватился за лодыжку и долго лежал на паркете, изнемогая от боли. В конце концов, не без помощи врачей он покинул площадку.

Напомним, Никола Милутинов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год.

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