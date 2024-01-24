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Стал известен расширенный список из американских баскетболистов для участия в ОИ-2024

Известный инсайдер Шэмс Чарания опубликовал список из 41 американского баскетболиста, среди которых главный тренер сборной США Стив Керр отберёт 12 для участия в Олимпийских играх — 2024, которые состоятся в Париже.

Стал известен расширенный список из американских баскетболистов для участия в ОИ-2024
© РИА Новости

Расширенный список сборной США: Бэм Адебайо, Джаретт Аллен, Паоло Банкеро, Дэсмонд Бейн, Скотти Барнс, Девин Букер, Микал Бриджес, Джейлен Браун, Джален Брансон, Джимми Батлер, Алекс Карузо, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Энтони Эдвардс, Джоэл Эмбиид, ДеАарон Фокс, Пол Джордж, Аарон Гордон, Тайриз Халибёртон, Джеймс Харден, Джош Харт, Тайлер Хирроу, Джру Холидей, Чет Холмгрен, Брэндон Ингрэм, Кайри Ирвини, Джарен Джексон-мл., Леброн Джеймс, Кэм Джонсон, Уолкер Кесслер, Кавай Леонард, Дэмьен Лиллард, Донован Митчелл, Крис Пол, Бобби Портис, Остин Ривз, Данкан Робинсон, Джейсон Тейтум, Деррик Уайт и Трей Янг.

Баскетбол
Трей Янг
Стефен Карри
Джош Харт
Джейсон Тейтум
Брэндон Ингрэм
Энтони Эдвардс
Джейлен Браун
Стив Керр
Бобби Портис
Джеймс Леброн
Пол Джордж
Аарон Гордон
Крис Пол
Джеймс Харден
Дэмьен Лиллард
Джимми Батлер
Энтони Дэвис
Кевин Дюрант
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