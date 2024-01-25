Экс-баскетболист «Пармы» и «Зенита» — второй лучший ассистент Евролиги в этом сезоне

По итогам 22 туров регулярного чемпионата Евролиги сразу девять игроков суммарно отдали 100 и более результативных передач.

Лидирует по этому показателю аргентинский разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо , на счету которого 149 результативных передач в текущем сезоне Евролиги. На втором месте располагается американский разыгрывающий «Басконии» Коди Миллер-Макинтайр, отдавший 140 передач в текущем сезоне.

Напомним, Коди Миллер-Макинтайр представлял «Парму» в сезоне-2017/2018, затем подписал контракт с «Даллас Маверикс», но не смог закрепиться в Национальной баскетбольной ассоциации и вернулся в Россию, подписав контракт с «Зенитом», в составе которого провёл один сезон.