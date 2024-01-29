Бывший баскетболист «Денвера» и «Торонто» подписал контракт с ЦСКА
ЦСКА заключил контракт с американским баскетболистом Уиллом Бартоном, сообщается на сайте московского клуба.
Соглашение с 33 летним защитником рассчитано до конца текущего сезона.
— Благодарен за возможность играть за ЦСКА. Слышал только хорошие отзывы о клубе и болельщиках. Готов вложить время и силы, чтобы соревноваться и побеждать на высоком уровне. Не могу дождаться момента, когда смогу приехать и начать работать, — сказал Бартон.
— Уилл — известный игрок с большим опытом выступлений в НБА. Ему нужно подготовиться к европейскому баскетболу, ему понадобится немного времени, чтобы приспособиться к нему. Надеюсь, февральский перерыв даст достаточно времени, чтобы включить Бартона в нашу команду и систему, — заявил главный тренер «красно синих» Эмил Райкович.
Бартон был выбран «Портленд Трэйл Блэйзерс» на драфте НБА 2012 года под номером 40. Защитник также выступал за «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс». Всего на его счету 679 матчей в регулярных чемпионатах НБА, в среднем за игру он набирал 11,2 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 2,7 передачи. Также он провел 29 матчей в плей офф НБА.
ЦСКА с 22 победами в 25 матчах возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.