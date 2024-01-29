Бывший баскетболист «Денвера» и «Торонто» подписал контракт с ЦСКА

— Благодарен за возможность играть за ЦСКА. Слышал только хорошие отзывы о клубе и болельщиках. Готов вложить время и силы, чтобы соревноваться и побеждать на высоком уровне. Не могу дождаться момента, когда смогу приехать и начать работать, — сказал Бартон.



— Уилл — известный игрок с большим опытом выступлений в НБА. Ему нужно подготовиться к европейскому баскетболу, ему понадобится немного времени, чтобы приспособиться к нему. Надеюсь, февральский перерыв даст достаточно времени, чтобы включить Бартона в нашу команду и систему, — заявил главный тренер «красно синих» Эмил Райкович.