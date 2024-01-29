Бывший игрок НБА американец Бартон подписал контракт с московским ЦСКА

"Прежде всего, благодарен за возможность играть за эту команду, - сказал Бартон. - Слышал только хорошие отзывы о клубе и болельщиках. Очень рад шансу встретиться с товарищами по команде, тренерами, болельщиками, организацией и замечательными людьми из Москвы. Готов вложить время и силы, чтобы соревноваться и побеждать на высоком уровне. Не могу дождаться момента, когда смогу приехать и начать работать".

Главный тренер армейцев Эмил Райкович считает, что игроку не понадобится много времени на адаптацию. "Уилл - известный игрок с большим опытом выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ему нужно будет подготовиться к европейскому баскетболу, ему понадобится немного времени, чтобы приспособиться к нему. Надеюсь, февральский перерыв даст нам достаточно времени, чтобы включить его в нашу команду и нашу систему. Надеемся, он поможет достичь наших целей в этом сезоне".