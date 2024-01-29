Единая лига назвала символическую пятерку игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку по итогам минувшей игровой недели. В список вошли следующие баскетболисты: центровой Ричард Соломон, представляющий пермскую «Парму», разыгрывающий Джеремайя Мартин из красноярского «Енисея», разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич, а также разыгрывающий Каспер Уэйр из московского ЦСКА и центровой Андрей Мартюк из краснодарского «Локомотива-Кубань».

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В настоящий момент турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляет ЦСКА. На счету армейцев 22 победы при трёх поражениях. На втором месте УНИКС (19 побед – шесть поражений). Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань» (18 побед – семь поражений).