Кевин Гарнетт: Майкл Джордан – самый великий среди величайших

«Майкл Джордан – самый величайший среди самых величайших. Для меня он король королей. Вся роскошь, которая у нас есть сегодня, все наши возможности появились благодаря ему. Он инициировал все это. Он разрушил границы для нас. Благодаря Майку баскетбольный бизнес вышел на новый уровень. Майк принёс лиге триллион», — сказал Гарнетт в подкасте KG CERTIFIED.