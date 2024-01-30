Кевин Гарнетт: Майкл Джордан – самый великий среди величайших
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказал мнение, что различные преимущества, которыми пользуются современные игроки, появились благодаря легенде лиги Майклу Джордану.
«Майкл Джордан – самый величайший среди самых величайших. Для меня он король королей. Вся роскошь, которая у нас есть сегодня, все наши возможности появились благодаря ему. Он инициировал все это. Он разрушил границы для нас. Благодаря Майку баскетбольный бизнес вышел на новый уровень. Майк принёс лиге триллион», — сказал Гарнетт в подкасте KG CERTIFIED.
Ранее знаменитый тренер Фил Джексон, известный по многолетней работе с «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о разнице между Джорданом и Коби Брайантом.