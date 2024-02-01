Уильямс рассказал, как Брайант забрал свои фирменные кроссовки у всей команды

«Когда нас разгромили в Портленде, он прошёлся по каждому игроку и сказал, что с ним не так. Досталось всем.



Мы пришли на следующий день на тренировку, и Карлос, менеджер по экипировке, начал выгребать кроссовки с именем Коби из шкафчиков. Мы с Ником Янгом сидели и спрашивали: «Что ты делаешь?» Он ответил: «Коби сказал, что не хочет, чтобы вы носили его обувь, вы, чёрт возьми, мягкотелые», — рассказал Уильямс в The Big Podcast.