«Локомотив-Кубань» объявил о переходе экс-игрока НБА

«Локомотив-Кубань» объявил о переходе сенегальского баскетболиста Мориса Ндура. Игрок будет выступать в команде под пятым номером. Как информирует пресс-служба краснодарского клуба, Ндур способен играть на позиции как центрового, так и форварда. Детали соглашения не называются.

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Нынешний сезон Морис начинал в иерусалимском клубе «Хапоэль». В Лиге чемпионов он сыграл пять матчей, в которых в среднем набирал 9,8 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 1,8 передачи. В чемпионате Израиля он не принял участия ни в одном матче.