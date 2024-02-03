Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордную сумму
Комплект из шести пар кроссовок знаменитого баскетболиста НБА Майкла Джордана продан на аукционе за 8 млн долларов. В этой обуви он шесть раз становился чемпионом, пишет ESPN.
На аукцион выставили «Коллекцию Dynasty» — набор кроссовок Джордана, в которых он получил шесть главных титулов NBA. В итоге комплект был продан накануне за 8 032 800 долларов.
В комплект вошли Air Jordan VI (1991 г.), Air Jordan VII (1992 г.), Air Jordan VIII (1993 г.), Air Jordan XI (1996 г.), Air Jordan XII (1997 г.) и Air Jordan XIV (1998 г.). На некоторых кроссовках имеется автограф Джордана.
«Коллекция Dynasty, несомненно, входит в число самых значительных спортивных комплектов. Это поистине беспрецедентный момент и веха в истории аукционов»,— заявил глава отдела современного коллекционирования Sotheby's Брам Вахтер.
По его мнению, подобный успех вряд ли будет повторен.
Это вторая по величине сумма, вырученная после продажи памятных вещей Джордана. Майка баскетболиста с первой игры финальной серии 1998 года была продана за 10,1 млн долларов.