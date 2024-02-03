Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордную сумму

Комплект из шести пар кроссовок знаменитого баскетболиста НБА Майкла Джордана продан на аукционе за 8 млн долларов. В этой обуви он шесть раз становился чемпионом, пишет ESPN.

На аукцион выставили «Коллекцию Dynasty» — набор кроссовок Джордана, в которых он получил шесть главных титулов NBA. В итоге комплект был продан накануне за 8 032 800 долларов.

В комплект вошли Air Jordan VI (1991 г.), Air Jordan VII (1992 г.), Air Jordan VIII (1993 г.), Air Jordan XI (1996 г.), Air Jordan XII (1997 г.) и Air Jordan XIV (1998 г.). На некоторых кроссовках имеется автограф Джордана.

«Коллекция Dynasty, несомненно, входит в число самых значительных спортивных комплектов. Это поистине беспрецедентный момент и веха в истории аукционов»,— заявил глава отдела современного коллекционирования Sotheby's Брам Вахтер.

По его мнению, подобный успех вряд ли будет повторен.