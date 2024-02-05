Бывший футболист российского клуба угрожал убийством экс-игроку НБА

Бывший защитник "Томи" Никола Петкович арестован полицией после угроз в адрес чемпиона НБА 2022 года Неманьи Бьелицы. Об этом сообщает Sportklub.

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Как утверждает издание, инцидент произошел в Белграде 3 февраля 2024 года. Баскетболист вместе со своей семьей находился на детской площадке. В этот момент Петкович публично начал угрожать Бьелице: «Я убью твою семью, твоих детей, твою жену и тебя. Я возьму твои деньги".

Также Петкович обещал "зарезать Неманью ножницами". Прибывшая на место полиция арестовала бывшего игрока "Томи" и поместила его под стражу.

Петкович выступал в России в 2010 году. В его послужном списке клубы из Сербии, Турции, Германии, Саудовской Аравии, Израиля, Бельгии и Китая.