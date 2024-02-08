39 очков Уиггинса и Куминги помогли «Голден Стэйт» обыграть «Филадельфию»
Сегодня, 8 февраля, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Филадельфия Сиксерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости победили со счётом 127:104.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс, оформивший дабл-дабл. На его счету 21 очко, 10 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде форвард Жонатан Куминга отметился 18 очками, шестью поборам и пятью передачами. Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Клэй Томпсон (18) и Лестер Киньонес (13).
Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал защитник Рики Каунсил. Он набрал 17 очков. Форвард Кей Джей Мартин отметился 15 очками, пятью подборами и двумя передачами.