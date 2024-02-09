$91.26+0.1098.35+0.26
Войти в почту

Единая лига ВТБ получила рекордную выручку от продажи билетов на Матч звезд 2024 года

Выручка с продажи билетов на Матч всех звезд 2024 года стала рекордной для Единой лиги ВТБ и составила 17 млн рублей. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор лиги Илона Корстин.

Единая лига ВТБ получила рекордную выручку от продажи билетов на Матч звезд
© ТАСС

"В этом году лига установила сразу два рекорда перед Матчем звезд. Впервые все билеты проданы больше чем за неделю до мероприятия. Также у лиги в этом году рекордная выручка - более 17 млн рублей", - сказала Корстин.

"На сегодняшний день Матч звезд уже доказал свою состоятельность. Это знаковое событие для Единой лиги ВТБ, своего рода витрина, где мы показываем все самое лучшее и интересное. Сейчас Матч звезд входит в категорию шоу и пользуется спросом не только у баскетбольных болельщиков, но и у искушенной топовыми событиями столичной публики", - добавила она.

Восьмой Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 18 февраля на "ВТБ-Арене" в Москве.

Баскетбол
Илона Корстин