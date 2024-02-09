Единая лига ВТБ получила рекордную выручку от продажи билетов на Матч звезд

"На сегодняшний день Матч звезд уже доказал свою состоятельность. Это знаковое событие для Единой лиги ВТБ, своего рода витрина, где мы показываем все самое лучшее и интересное. Сейчас Матч звезд входит в категорию шоу и пользуется спросом не только у баскетбольных болельщиков, но и у искушенной топовыми событиями столичной публики", - добавила она.