Единая лига ВТБ получила рекордную выручку от продажи билетов на Матч звезд

Выручка с продажи билетов на Матч всех звезд 2024 года стала рекордной для Единой лиги ВТБ и составила 17 млн рублей. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор лиги Илона Корстин.
"В этом году лига установила сразу два рекорда перед Матчем звезд. Впервые все билеты проданы больше чем за неделю до мероприятия. Также у лиги в этом году рекордная выручка - более 17 млн рублей", - сказала Корстин.
"На сегодняшний день Матч звезд уже доказал свою состоятельность. Это знаковое событие для Единой лиги ВТБ, своего рода витрина, где мы показываем все самое лучшее и интересное. Сейчас Матч звезд входит в категорию шоу и пользуется спросом не только у баскетбольных болельщиков, но и у искушенной топовыми событиями столичной публики", - добавила она.
Восьмой Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 18 февраля на "ВТБ-Арене" в Москве.