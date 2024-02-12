Гомельский объяснил, почему Дмитрий Кулагин не попал в НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу защитника УНИКСа Дмитрия Кулагина . У Гомельского поинтересовались, почему Кулагин не смог пробиться в Национальную баскетбольную ассоциацию.

«По технике, физике, таланту в каждом клубе НБА есть игроки, которые превосходят Диму Кулагина», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент Кулагину 31 год. За время профессиональной карьеры Дмитрий, помимо УНИКСа, поиграл за такие клубы, как «Нижний Новгород», «Триумф», «Красные Крылья», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Четыре раза он принимал участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.