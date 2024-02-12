17-летний украинский баскетболист убит в Германии

Украинский баскетболист Владимир Ермаков убит в Дюссельдорфе (Германия) в результате нападения с ножом на улице. Об этом информирует пресс-служба Федерации баскетбола Киева.

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«Ужасная новость для украинской баскетбольной семьи. В Дюссельдорфе произошло страшное горе — трагически погиб 17-летний баскетболист молодёжной сборной Украины Владимир Ермаков», — говорится в сообщении Федерации баскетбола Киева.

Кроме того, сообщается, что нападению подвергся его товарищ по команде Артём Козаченко. В настоящий момент его состояние оценивается как критическое. Игрок находится в реанимации.