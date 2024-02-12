Паскуаль заменит Перасовича на Матче всех звезд Единой лиги

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль заменит Велимира Перасовича (УНИКС) на Матче всех звёзд Единой лиги ВТб. Об этом информирует пресс-служба лиги. Сообщается, что соответствующее решение было принято в связи с состоянием здоровья Перасовича. В результате специалист не сможет появиться на спортивно-развлекательном мероприятии.