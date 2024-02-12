Паскуаль заменит Перасовича на Матче всех звезд Единой лиги

Хавьер Паскуаль заменит Велимира Перасовича на Матче всех звёзд Единой лиги
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль заменит Велимира Перасовича (УНИКС) на Матче всех звёзд Единой лиги ВТб. Об этом информирует пресс-служба лиги. Сообщается, что соответствующее решение было принято в связи с состоянием здоровья Перасовича. В результате специалист не сможет появиться на спортивно-развлекательном мероприятии.
«Команда Паскуаля» сформирована из следующих игроков: Джеремайя Мартин («Енисей»), Айзея Риз («ПАРМА»), Трент Фрэйзер («Зенит»), Джеремайя Хилл («Руна»), Михаил Кулагин («Самара»), Антон Глазунов («Уралмаш»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Амат М’Бай (ЦСКА), Би Джей Джонсон («ПАРМА»), Октавиус Эллис («Уралмаш»), Джален Рэйнольдс (УНИКС).
Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча запланировано на 17:00 мск.