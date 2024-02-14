Экс-игрок «Майами» Хассан Уайтсайд завершил профессиональную карьеру
Центровой команды «Пайрэтс де Кебрадильяс» Хассан Уайтсайд завершил профессиональную карьеру, сообщает официальный профиль пуэрториканской баскетбольной лиги в социальных сетях. Уайтсайд первым делом уведомил клуб о своём решении.
Бигмен провёл в общей сложности 10 сезонов в НБА. Большую часть из них он играл за «Майами Хит» (2014-2019). Он дважды становился лидером лиги по блок-шотам за сезон (2016, 2020) и единожды по подборам (2017). В общей сложности на самом высоком уровне Уайтсайд сыграл в 511 встречах.
Последней командой НБА для игрока стала «Юта Джаз», где Уайтсайд провёл сезон-2021/2022. Весной 2023 года игрок поехал в Пуэрто-Рико, где стал лучшим оборонительным игроком минувшего сезона.
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