Экс-игрок «Майами» Хассан Уайтсайд завершил профессиональную карьеру

Бигмен провёл в общей сложности 10 сезонов в НБА. Большую часть из них он играл за «Майами Хит» (2014-2019). Он дважды становился лидером лиги по блок-шотам за сезон (2016, 2020) и единожды по подборам (2017). В общей сложности на самом высоком уровне Уайтсайд сыграл в 511 встречах.