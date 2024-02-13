Инсайдер назвал команду, в которой Леброн Джеймс намерен завершить карьеру

«Послушайте, я не могу сидеть здесь и говорить, что знаю, чего Леброн хочет от жизни. Однако всё, что я слышал в течение многих лет, в том числе и сегодня, сводится к тому, что он хотел бы завершить карьеру в «Лейкерс». Может ли он попросить о переходе в «Филадельфию»? Я не думаю, что это реально. Полагаю, он хочет завершить карьеру в «Лейкерс». Кто будет отказываться от 51 миллиона долларов?» — приводит слова Лоу издание RealGM со ссылкой на его выступление в подкасте на ESPN.