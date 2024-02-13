Лука Дончич покорил новое достижение в НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич вышел на чистое третье место по количеству игр с 25+ очками, 15+ передачами, 10+ подборами в истории НБА (начиная с сезона-1950/1951, когда стала отслеживаться статистика передач). Об этом информирует пресс-служба лиги.