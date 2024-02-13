Гомельский объяснил, почему россияне в БК ЦСКА бросают реже, чем легионеры

«Любой тренер предпочитает, чтобы завершающий комбинацию бросок по кольцу выполнял тот игрок, который имеет лучший процент попаданий, у которого техника позволяет не только выполнить бросок, но и отдать передачу партнёру, оказавшись под двойной опекой. Такими игроками намного чаще оказываются именно легионеры.



Во время тренировочного процесса они (легионеры) тоже гораздо чаще атакуют кольцо, чем их партнёры-россияне. Кроме того, у наших игроков вырабатывается стереотип — отдай мяч легионеру, не бери на себя ответственность. Эта тенденция продолжается уже много лет. Пытаюсь вспомнить исключения, но никого кроме Алексея Шведа вспомнить не могу», — написал Гомельский на своём официальном сайте.