«Мемфис» переиграл «Милуоки», несмотря на 35 очков Адетокунбо

Сегодня, 16 февраля, в Мемфисе (США) на арене «ФедЭксФорум» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Мемфис Гриззлиз» и «Милуоки Бакс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 113:110.

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Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард гостей Яннис Адетокунбо. Он оформил дабл-дабл: 35 очков и 12 подборов. Его партнёр по команде Дэмьен Лиллард отметился 24 очками, пятью отскоками и семью результативными передачами.

В составе гостей два игрока набрали по 27 очков: Зайари Уильямс и Грегори Джексон. Форвард Винс Уильямс-младший оформил дабл-дабл: 18 очков и 12 подборов, к которым прибавил семь ассистов.