Виктор Вембаньяма обогнал легендарного Майкла Джордана

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набрал своё 1000-е очко в НБА 4-м по скорости в истории Лиги. Даже великий Майкл Джордан добился этого медленнее. Джордану на это понадобилось 1448 минуты, а 19-летний француз добился этого за 1377 минуты, на 71 быстрее.

Виктор Вембаньяма не в первый раз становится автором значимых достижений. Ранее он стал 1-м игроком в истории НБА, кто набрал 30 очков и сделал 7 блок-шотов менее чем за 30 минут на площадке. Кроме того, Вембаньяма стал 1-м игроком НБА с 1992 года, который в первых пяти своих матчах набрал в сумме 100 очков и сделал 10 блок-шотов. Ранее это удалось Шакилу О’Нилу.