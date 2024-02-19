В Матче звезд НБА установили рекорд результативности

Команда Западной конференции со счетом 186:211 уступила сборной Восточной конференции в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в Индианаполисе (штат Индиана, США).

Самым результативным игроком встречи стал центровой команды Запада Карл-Энтони Таунс, набравший 50 очков. Форвард Леброн Джеймс, выступавший за команду Западной конференции, отличился 8 набранными очками. У сборной Востока больше всех очков на счету разыгрывающего защитника Дамиана Лилларда (39), его признали самым ценным игроком матча. Зрители, присутствовавшие на арене, выразили недовольство решением НБА и освистали баскетболиста во время вручения награды.

Прошедшая игра стала самой результативной за время проведения. В сумме команды набрали 397 очков. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, тогда игроками было набрано 374 очка - команда Запада победила сборную Востока со счетом 192:182. Также впервые в истории одна из команд сумела преодолеть отметку в 200 очков в Матче звезд НБА.