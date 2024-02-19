Леброн Джеймс рассказал о возможном прощальном турне

«Я не знаю, сколько сезонов мне осталось. Знаю, что не так много. Пару дней назад мне задали вопрос: «Ты поедешь в прощальное турне или уйдёшь, как Тим Данкан?». Мой ответ — 50 на 50.



Бывают моменты, когда мне кажется, что я в долгу перед своими фанатами, которые были со мной на протяжении двух десятилетий, и я могу подарить им этот момент, когда в каждом городе они дарят тебе цветы… Но с другой стороны, я никогда не умел принимать похвалу. Это странное чувство», — приводит слова Джеймса Give me Sport.