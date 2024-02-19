Леброн Джеймс назвал члена Зала славы баскетбола, которым он восхищается

«Если кто-то знает о моей истории, тот этот человек в курсе, как я сильно восхищаюсь Биг Оу [Оскаром Робертсоном] — не только за его вклад в игру, но и за то, за что он выступал вне площадки. У нас всегда были действительно классные взаимоотношения», — приводит слова Джеймса Indianapolis Star.