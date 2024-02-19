Лиллард повторил уникальное достижение Джордана

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в конкурсе трёхочковых бросков и Матче всех звёзд в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в Индианаполисе (США).

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Примечательно, что Лиллард стал победителем конкурса лучших исполнителей бросков из-за дуги, набрав в финальном раунде 26 очков, а также самым ценным игроком (MVP) главного мероприятия — Матча всех звёзд лиги, где 33-летний баскетболист отметился 39 набранными очками.