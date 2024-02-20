Экс-игрок НБА покинул ЦСКА, не сыграв ни одного матча за армейцев

Отметим, что Бартон всю профессиональную карьеру выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где провёл 11 сезонов. С 2012 года баскетболист успел сыграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс». К армейцам Уилл присоединился в январе нынешнего года, но не сыграл за московский клуб ни единого матча.