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Экс-игрок НБА Уилл Бартон покинул ЦСКА, не сыграв ни одного матча за армейцев

Московский ЦСКА принял решение расторгнуть соглашение с Уиллом Бартоном. Об этом информирует пресс-служба красно-синих. Баскетболист вернулся в США.

Экс-игрок НБА покинул ЦСКА, не сыграв ни одного матча за армейцев
© Чемпионат.com

Отмечается, что армейцы продолжает работу по поиску новичка на позицию второго-третьего номера.

Отметим, что Бартон всю профессиональную карьеру выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где провёл 11 сезонов. С 2012 года баскетболист успел сыграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс». К армейцам Уилл присоединился в январе нынешнего года, но не сыграл за московский клуб ни единого матча.

ЦСКА в настоящий момент лидирует в турнирной таблице группы А в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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