В Германии умер второй украинский баскетболист после нападения на улице
Восемнадцатилетний украинский баскетболист Артем Козаченко скончался в больнице в результате полученных травм после нападения в германском городе Дюссельдорф. Об этом сообщила пресс-служба германского клуба ART Giants, за который он выступал.
12 февраля стало известно о смерти его партнера по команде 17-летнего украинца Владимира Ермакова.
"С момента происшествия Козаченко находился в больнице в реанимации. К сожалению, за последние несколько дней его состояние резко ухудшилось, в связи с чем врачи ничего не смогли сделать", - говорится в заявлении.
Ранее портал Tribuna.com со ссылкой на Федерацию баскетбола города Киева сообщил, что неизвестный напал на баскетболистов на улице с ножом. Ермаков от полученных травм скончался на месте. Позднее стало известно, что полиция ФРГ задержала четырех подростков, подозреваемых в совершении преступления.