Аналитик поделился мнением о возвращении Лонза Болла

«Я не испытываю оптимизма по поводу Болла, хотя мы все надеемся, что он сможет снова играть. Но если он сможет перенести еще одну операцию, на самом деле несправедливо ожидать, что он вернется к высокому уровню игры после того, как практически не играл в течение трех лет», – приводит слова Смита официальный сайт НБА.